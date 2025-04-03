Gazze'de 25 Fırın Kapatıldı: Gıda Krizi Derinleşiyor

GAZZE, 2 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler salı günü, Gazze'de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından desteklenen 25 fırının tamamının kapandığını duyurdu. İsrail'in sınırı uzun süre kapalı tutmasının neden olduğu bu kapanmalar, yakıt ve un sevkiyatını engelleyerek yardım gruplarının azalan gıda stoklarını yenilemesine engel oluyor.