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Gazze'de 25 Fırın Kapatıldı: Gıda Krizi Derinleşiyor

Gazze'de 25 Fırın Kapatıldı: Gıda Krizi Derinleşiyor
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Birleşmiş Milletler, Gazze'de dünya gıda programı tarafından desteklenen 25 fırının kapandığını açıkladı. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, yardım gruplarının gıda stoklarını yenilemesini engelliyor.

GAZZE, 2 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler salı günü, Gazze'de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından desteklenen 25 fırının tamamının kapandığını duyurdu. İsrail'in sınırı uzun süre kapalı tutmasının neden olduğu bu kapanmalar, yakıt ve un sevkiyatını engelleyerek yardım gruplarının azalan gıda stoklarını yenilemesine engel oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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