Gazze'de 21 bin 500'den fazla kişi tedavi beklerken, son 6 ayda sadece 420 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Sağlık sistemi ciddi şekilde felç olmuş durumda ve insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle hastaların durumu giderek kötüleşiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 21 bin 500'den fazla hastanın acil tedavi için beklediğini ancak İsrail'in geçiş noktalarını kapatarak süreci engellemesi nedeniyle son 6 ayda sadece 420 hastanın Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in geçiş noktalarını hastalara kapattığı ve binlerce hastayı "acı ile bekleyiş arasında" bıraktığı ifade edildi.

Son 6 ayda yalnızca 420 hastanın Gazze'den tahliye edildiği ancak 21 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında acil tedavi için sevk beklediği kaydedildi.

Sağlık amaçlı tahliyelerin mevcut koşullarda oldukça sınırlı şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada özellikle yoğun bakım ve kritik vakaların uzun bekleme listelerinde yer aldığı vurgulandı.

Gazze'de felç olan sağlık sistemi

Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış, sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
