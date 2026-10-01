Gazze'de 105 Filistinli, enkazdan çıkarıldıktan sonra veda töreniyle uğurlandı

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Gazze'de, İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında hayatını kaybeden 105 Filistinlinin cenazesi için veda töreni düzenlendi.

Tören, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, Mısır heyeti ve kurbanların ailelerinin oluşturduğu komiteyle koordinasyon halinde, Gazze kentinin merkezindeki Yermuk Mahallesi'nde bulunan et-Tac yerleşim bölgesinde yapıldı.

Akşam namazının ardından yıkılan bölgedeki açık alanda başlayan ve gece saatlerine kadar süren törene hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda Filistinli katıldı.

Sivil Savunma ekipleri, kefenlere sarılı cenaze ve naaşları taşıyarak yıkılan binaların enkazları arasında sıraladı.

Ekipler kefenleri sıra halinde dizerken yanlarına çiçek ve mumlar bırakıldı. Cenazelerin kimliklerinin aileleri tarafından tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla üzerlerine kimlik bilgilerini içeren kartlar yerleştirildi.

Bölge sakinleri ve çocuklar güvenlik şeritlerinin arkasında toplanırken, kurbanların yakınları enkaz altında uzun süre kalan yakınlarına son kez veda etti.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, 105 Filistinlinin cenazesinin Et-Tac yerleşim bölgesinden çıkarılmasının ardından düzenlenen törenin "acı ve zorlu günlerin" ardından gerçekleştirildiğini söyledi.

Basal, "Bu kurbanları, ekiplerimizin Mısır'daki kardeşlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü zorlu ve uzun çalışmalar sonucunda çıkardık." dedi.

Sözcü Basal, "Dünyaya insani çağrımızı yineliyoruz; bunlar siviller ve barış ve güvenlik içinde yaşama, savaş nedeniyle mahrum bırakıldıkları temel yaşam imkanlarına sahip olma hakkına tamamen sahip insanlar." ifadelerini kullandı.

Basal Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Nüfus kayıtlarından tamamen silindiler

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Filistinli Tagrid el-Hannavi, kızı doktor Aliye Remzi el-Hannavi'nin eşi ve 4 çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü belirterek, ailesinin "tamamen nüfus kayıtlarından silindiğini" söyledi.

Hannavi, "Kızım doktor Aliye, eşi ve dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti." dedi.

Kızının evlerinin hedef alınmasından önce son anlarına kadar Şifa Hastanesi)nde insani ve tıbbi görevini sürdürdüğünü belirten Hannavi, kızının hatırasının her an kendileriyle olduğunu söyledi.

Kızının naaşına sarılan anne, "Onun ve çocuklarının ruhuyla konuşmak için yıkılan binanın bulunduğu yere sürekli geliyordum." dedi.

Hannavi, "Bugün yara yeniden açıldı ancak sonunda onların naaşlarına sarılmayı ve onları onurlu şekilde toprağa vermeyi başardım." ifadelerini kullandı.

Kayıp cenazeler

Bölgedeki saldırılardan kurtulan ve hayatını kaybedenlerin yakınlarından olan Fevvaz Ziyare de savaş sırasında Gazze kentinin doğusundaki bölgelerden göç eden çok sayıda ailenin daha güvenli bir yer bulma umuduyla bu bölgeye sığındığını anlattı.

Ziyare, "Gazze'nin doğusundaki yoğun bombardımandan kaçarak yerinden edilmiş kişiler olarak bu bölgeye sığındık. Konut binasının sivillere koruma sağlayacağını düşündük." dedi.

Saldırının yerleşim bölgesini hedef aldığını ve o sırada yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ziyare, "Bugün 105 cenazeyi defnedebildik ancak enkazın altında hala ulaşılamayan cenazeler ve kayıp kişiler bulunuyor." diye konuştu.

Ziyare, kayıplar arasında iki kardeşinin ailelerinin de bulunduğunu belirterek, "Küçük ve büyük kardeşlerimin aileleri ve çocukları hala enkazın altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA