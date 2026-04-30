Gazze'de 1 Mayıs öncesi işsizlik yüzde 68, Batı Şeria'da yüzde 28

Filistin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde işsizliğin Gazze Şeridi'nde yüzde 68, Batı Şeria'da ise yüzde 28'e ulaştığı açıklandı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından 1 Mayıs vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da iş gücü piyasasına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım sonrasında işsizlik oranlarında "keskin bir artış yaşandığı" belirtilirken, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Gazze'de işsizliğin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 68'e, Batı Şeria'da ise yüzde 28'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki iş gücüne katılım oranının, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik soykırımı öncesinde yüzde 40 seviyesinde olduğu ve yaklaşık yüzde 25'e gerilediği vurgulanan açıklamada, "Bu durum iş gücü piyasasından kitlesel çıkışı yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki iş gücünün, başta inşaat, madencilik, imalat sanayi, nakliye, depolama ve iletişim gibi ekonomik faaliyetlerdeki azalma sebebiyle, "2023'ün üçüncü çeyreğinde 868 bin iken 2025'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 736 bine gerileyerek yüzde 15 oranında azaldığı" aktarıldı.

Gazze'de ise çalışanların yaklaşık yüzde 74'ünün işsiz kaldığı veya iş gücü piyasasından çıktığı, 15-29 yaş arası gençlerin ise durumdan en çok etkilenen grup olduğu ifade edildi.

Çalışanların kazandıkları ücretlere ilişkin olarak açıklamada, "Özel sektörde ücretli çalışanların günlük ortalama ücreti, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 126 şekel (42,48 dolar) iken 2025'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 120 şekel (40,46 dolar) seviyesinde." bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında ise 824 Filistinli yaşamını yitirdi.