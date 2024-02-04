Gazze Dayanışma Platformu İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi

GAZZE Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistin'e başlattığı saldırıları protesto etmek için Saraçhane Parkı'nda toplandı. Katılımcılar Saraçhanede Parkı'ndan Beyazıt Meydanına yürüyüşe geçti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da yürüşüye destek veriyor. Grup Türk bayrakları, Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beyazıt Meydanına yürüyüşüne devam ediyor.