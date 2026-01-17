Haberler

Gazze Barış ve Yürütme Kurulları Açıklandı: Hakan Fidan Yürütme Kurulunda Yer Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek 20 maddelik barış planı çerçevesinde oluşturulan Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu'nun üyeleri belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Yürütme Kurulu'nda yer aldı.

(ANKARA) – Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planı kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu ile Yürütme Kurulu'nun üyeleri belli oldu. Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planını uygulamakla görevli Gazze Barış Kurulu ve bu kurulun altında yer alan Yürütme Kurulu'nun üyeleri açıklandı.

İsrail'in Gazze'de iki yıl süren saldırılarının ardından varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında geçiş süreci devam ederken, yeni dönemde Gazze'nin yönetimini üstlenecek yapılar da netleşti. Trump, geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi ve 2027 yılı sonuna kadar görev yapması öngörülen Barış Kurulu ile Yürütme Kurulu'nun üyelerini duyurdu.

Gazze Barış Kurulu

Gazze yönetimindeki en üst yapı olan Barış Kurulu'nda şu isimler yer aldı: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Apollo Grubu Başkanı ABD'li milyarder Marc Rowan, Hindistan-ABD vatandaşı iş insanı ve eski Mastercard CEO'su Ajay Banga ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel.

Yürütme Kurulu

Barış Kurulu'nun altında yer alan Yürütme Kurulu ise Steve Witkoff, Jared Kushner, Hakan Fidan, Ali Al-Thawadi, Mısırlı General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Reem Al-Hashimy, Bulgaristanlı eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Güney Kıbrıslı-İsrailli iş insanı Yakir Gabay ve eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag'dan oluştu.

Uluslararası İstikrar Gücü

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanlığına Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers atanırken, Nickolay Mladenov Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görevlendirildi.

