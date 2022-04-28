Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (2)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (2)

YENİDEN GÖZALTI KARARIKocaeli'nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ın, tartıştığı kişilerce darbedilmesiyle ilgili 3 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest kalırken, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - YENİDEN GÖZALTI KARARI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde  Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ın, tartıştığı kişilerce darbedilmesiyle ilgili 3 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest kalırken, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelilerin tekrar gözaltına alınması için çalışma başlattı. 


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Abdullah Al, Gözaltı, Kıbrıs, Körfez, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title