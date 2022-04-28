Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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YENİDEN GÖZALTI KARARIKocaeli'nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ın, tartıştığı kişilerce darbedilmesiyle ilgili 3 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest kalırken, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi.
KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - YENİDEN GÖZALTI KARARI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ın, tartıştığı kişilerce darbedilmesiyle ilgili 3 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest kalırken, haklarında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelilerin tekrar gözaltına alınması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel