Gazipaşa İlkokulu Depreme Dayanıklı Şekilde Yeniden Açıldı

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle Gazipaşa İlkokulu depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 derslik, 6 anasınıfı, fen laboratuvarı, bilişim laboratuvarı, müzik sınıfı ve destek eğitim odasından oluşan Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törenle eğitim öğretim hayatı yeniden başladı.

Açılış töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 2024 yılının Gaziosmanpaşa için okul yılı olacağını belirterek, "Birçok mahallemizde yeni teknoloji ile yapılan okulları inşallah tüm çocuklarımıza kazandırmış olacağız. Bu okullar sadece bina olarak değil, içindeki laboratuvarıyla, spor salonuyla, diğer tesisleriyle birlikte aslında yeni çağda yeni nesillere de hizmet eden bir okul anlayışı ile yapılıyor. Bu okullarda gelecek nesillerin tohumları atılıyor." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.