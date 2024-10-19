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Gazipaşa'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Gazipaşa'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Abdullah Aslan, kontrolsüz bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, D-400 kara yolunda meydana geldi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve Aslan hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Abdullah Aslan, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında D-400 kara yolu Denizkızı kavşağında meydana geldi. Kontrollü dönel kavşakta bulunan yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Abdullah Aslan'a, sürücüsü henüz bilinmeyen 07 BIS 128 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına çarpan Aslan, sonrasında savrulup asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Aslan, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA Yücel BULUTGAZİPAŞA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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