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Gazipaşa'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Vedat Sönmez'in kullandığı seyir halindeki otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne hareket eden Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı otomobil, Beyrebucak Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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