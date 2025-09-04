Gazipaşa'da Midibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır, 6 kişi yaralandı.

R.K. (34) idaresindeki 07 C 50039 plakalı midibüs, D-400 kara yolu Denizkızı Kavşağı'nda S.Ş'nin (33) kullandığı 07 DMK 015 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile midibüsteki E.B., E.K., ve 1 yaşındaki E.S.K. ile diğer araçtaki M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler ile M.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kavşaktan çıkan midibüs ile Anamur istikametine giden hafif ticari aracın çarpışarak savrulması ve çevredekilerin yardım için koşuşturması yer alıyor.