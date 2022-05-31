Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı - Haberler

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Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Uyuşturucu operasyonundan görüntüler Bahçeye ekilen Hint keneviri Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonundan görüntüler

Bahçeye ekilen Hint keneviri

Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı

Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T. ve oğlu Y.T'nin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinin bahçesine ektiği 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ve oğlu Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

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