Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı - Haberler

Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı
AA - Yunus Uğur - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonundan görüntüler Bahçeye ekilen Hint keneviri Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonundan görüntüler
Bahçeye ekilen Hint keneviri
Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı
Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T. ve oğlu Y.T'nin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinin bahçesine ektiği 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T. ve oğlu Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Yunus Uğur - Güncel