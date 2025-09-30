Haberler

Gazipaşa'da 17 Öğretmene eTwinning Kalite Etiketi Ödülü

Gazipaşa'da 17 Öğretmene eTwinning Kalite Etiketi Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen törende 17 öğretmen, 24 eTwinning Kalite Etiketi ödülü kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, bu ödüllerin eğitim kalitesine katkı sağladığını vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 öğretmen, 18'i ulusal, 6'sı Avrupa olmak üzere toplam 24 eTwinning Kalite Etiketi ödülü kazandı.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve Şube Müdürü Ramazan Yılmaz'ın katılımıyla eTwinning projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Törende, eTwinning projeleriyle öğrencilerine farklı ufuklar açan, yenilikçi eğitim anlayışını sınıflara taşıyan öğretmenler ödüllendirildi.

Yetkin, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gayretlerinin ilçenin eğitim kalitesine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Bu ödüller yalnızca bir başarı belgesi değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir vizyonun göstergesidir. Hedefimiz Akdeniz'in incisi Gazipaşa'mızı eğitimin her noktasında zirveye taşımaktır." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...

Aldığı araç hamile kadını isyan ettirdi: Ya bu sorunu çözün ya da...
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.