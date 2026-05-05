Gaziosmanpaşa'da tramvayla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde tramvayla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri, polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, T4 Tramvay Hattı'nın Sağmacılar-Bosna Çukurçeşme durakları arasındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 34 KJS 519 plakalı motosiklet, tramvayla çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel