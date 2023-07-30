Gaziosmanpaşa'da taksi sürücüsü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndan aldığı iki yolcuyla Yıldız Tabya Mahallesi'ne gelen Samet Kubiloğlu'nun (31) kullandığı 34 TCP 84 plakalı taksiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Berceste Sokak'ta ateş açıldı. Taksideki yolcuların husumetlilerinin açtığı iddia edilen ateşte yaralanan taksi sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek park halindeki başka bir otomobile çarptı. Araçtaki yolcular olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırganlarla yolcuların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.