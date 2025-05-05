Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından Y.S.S'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Y.S.S, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.