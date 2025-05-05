Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da daha önce husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından Y.S.S'ye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından Y.S.S'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Y.S.S, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.