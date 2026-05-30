Gaziosmanpaşa'da rastgele ateş açıp 1 kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da rastgele ateş açarak 1 kişinin ölmesine, 1 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs'ta Yenimahalle'de Zehra Aydın'ın (20) hayatını kaybettiği, M.E.A'nın (20) yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bir şüphelinin bölgeye gelerek rastgele ateş açtığını, mermilerin bu sırada sokaktan geçen M.E.A. ile Zehra Aydın'a isabet ettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlı Ü.A, polis ekiplerince Bayrampaşa'da saklandığı evde yakalandı, yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelinin olayı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.