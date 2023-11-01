Haberler ›› Güncel ›› Gaziosmanpaşa'da Polis ve Bekçiye Saldıran Şüpheli Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da Polis ve Bekçiye Saldıran Şüpheli Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle ateş açarak 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi.