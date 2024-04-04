Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımı tamamlandı

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı tamamlandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimine dair itirazları üzerine oyların yeniden sayıldığını hatırlattı.

Yıldırım, "Sayım neticesinde 159 oy bize artı yazılmış oldu. Buna rağmen 848 oyla CHP'nin adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını milletimizin iradesi neticesinde kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Seçimi kazananları tebrik ettiğini belirten Yıldırım, sayımda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yıldırım, vatandaşın iradesinin sandığa yansıdığının tam anlamıyla tespit edilmiş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İtiraz bir haktır. Biz bu hakkımızı kullanarak seçim sürecini sonlandırmış olduk. Her daim milletimizin iradesine saygı duyduk, yine saygı duyuyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Bizim seçimlerdeki oylarımız geçersiz sayılmamış ama vatandaşımız geçersiz oy vermiş, iradesini o şekilde sandığa yansıtmış, bunu da görmüş olduk."

"Yeni dönem hayırlı olsun"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin itirazı sonrası 1030 sandıktaki oyların yeniden sayıldığını söyledi.

Çelik, 31 Mart'ta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe'nin, yeniden yapılan sayımı da önde tamamladığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Sayım esnasında dışarıda kendilerine destek veren partililere teşekkür eden Çelik, "31 Mart'ta sandıktan çıkan irade bir kez daha tescillenmiş oldu. Yarın mazbatanın imzalanarak başkanımız Hakan Bahçetepe'ye verilmesini bekliyoruz. 1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Mart'tan 122 oy eksilmiş oldu." diye konuştu.