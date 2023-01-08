Camide namaz kılan adamın başına sıktı, sonra karakola gidip sebebini anlattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, camide namaz kıldığı sırada eski eşinin amcaoğlu tarafından başından silahla vuruldu. Şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olaydan sonra karakola giderek teslim oldu. Cinayetin geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlar nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu.

AĞIR YARALANDI

Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEREK KAÇTI"

Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti. Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu." dedi.

"HERKES KAÇINCA BEN DE KAÇTIM"

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadelerini kullandı.