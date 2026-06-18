Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın elektrik kablolarına sıçrayınca patlama meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.
Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin sokaktaki elektrik kablolarına sıçraması nedeniyle, elektrik hattında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok