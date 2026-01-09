Haberler

Gaziosmanpaşa'da firari hükümlü, husumetlisini öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'da 30 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde öldürdü. Saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi, polis firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde öldürdü.

Karayolları Mahallesi 611. Sokak'ta, Ömer Şirin (25) evinin önünde beklediği sırada bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin incelemesinde, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucu, saldırıyı, ölen kişinin husumetlisi olduğu öğrenilen ve 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hükümlünün babası K.Ş'nin polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle