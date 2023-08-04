Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, bir araca çarptı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı ve 20 bin TL ceza kesildi.

Gaziosmanpaşa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Uygulama noktasından kaçan sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan otomobil, bir başka araca çarptı. Kaçan şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler esnasında İran uyruklu olduğu öğrenilen bir düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücü bir başka araca çarparak kaza yapınca yakalandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, araç polis ekipleri tarafından bağlandı. Sürücüye ise toplamda 20 bin TL ceza kesildi.