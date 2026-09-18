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Gaziosmanpaşa'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, binada hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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