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Gaziosmanpaşa’da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı

Gaziosmanpaşa’da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA’da yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen ayakkabıcının elektrik kofrasında çıkan yangın nedeniyle yoğun duman binayı sardı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA'da yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen ayakkabıcının elektrik kofrasında çıkan yangın nedeniyle yoğun duman binayı sardı. Binada mahsur kalarak çatıya sığınanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ayakkabıcıda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen iş yerinin elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, oluşan yoğun duman bina içerisine doldu. Bu sırada dışarı çıkamayanlar, binanın çatısına sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ayakkabı mağazası kullanılamaz hale geldi. Binada da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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