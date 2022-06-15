Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın deniz safhası, Gazimağusa açıklarındaki Türk arama kurtarma bölgesinde, Türkiye ve KKTC askeri ile sivil unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması sonrasında yaşanan olaylar canlandırılıyor.

Tatbikata 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak iştirak ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, askeri erkan ve basın mensupları, tatbikatı, "TCSG Yaşam" korvetinden takip ediyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle dün başlamıştı.

Brifingin ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçilerek tatbikatın kara safhası icra edilmişti.

Tatbikat, 17 Haziran'da sona erecek.