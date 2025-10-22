Gazilik Ünvanı İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı

ANKARA Atlı Spor Eğitim Merkezi'nde askerlik yaparken attan düşüp yaralanan, dalağı alınıp, bağırsak ve midesi zarar gören Bingöllü Heybetullah Korkutata (49), gazilik ünvanı verilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. 2023'te SGK'ya karşı açtığı davada, talebi sağlık kurulu raporları, tedavi ve olaya ilişkin tutanakların olmaması nedeniyle reddedilince dosyayı istinafa taşıyan Korkutata, kayıp belgelerin ortaya çıkarılıp kendisine 'gazi' ünvanı verilmesini talep etti.

Ankara Atlı Spor Eğitim Merkezi'nde 23 Ekim 1996'da askerlik görevini yerine getirirken attan düşerek iç kanama geçiren Bingöllü Heybetullah Korkutata, GATA'da tedaviye alındı. Dalağı alınan, bağırsak ve midesinde de yırtılmalar meydana gelen Korkutata, tedavisinin ardından 45 gün hava değişimine memleketine gönderildi. Korkutata, daha sonra birliğine giderek askerlik görevini tamamladı.

Geçen sürede ağır işlerde çalışamaz duruma gelen ve evlenip 4 çocuk sahibi olan Korkutata, okuduğu bir haberde Muş'taki bir kişinin de benzer durumdan gazilik ünvanını aldığını öğrenince, 2023'te Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na karşı Ankara İdare Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 14'üncü İdare Hukuk Mahkemesi'nde 2024'te görülen karar duruşmasında mahkeme, sağlık kurulu raporları, tedavi ve olaya ilişkin tutanakların olmaması gerekçesiyle Korkutata'nın talebini reddetti. Avukatı aracılığıyla dosyayı istinafa taşıyan Korkutata, kayıp belgelerin ortaya çıkarılarak, 'gazi' ünvanının kendisine verilmesini talep etti.

'AYAĞIMI ÜZENGİDEN ÇIKARAMADIM ALTINDA KALDIM'

Davanın sonuçlanarak 'gazi' ünvanının verilmesini isteyen Korkutata, "Ankara Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevimi yapmaktaydım. 23 Ekim 1996'da eğitim sırasında at şahlandı ve düştüm. Daha sonra at da üzerime düştü. Ayağımı üzenginden çıkartamadım ve altında kaldım. İç kanama geçirdim. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne ambulansla götürüldüm. Orada dalağım alındı. Bağırsaklarım, midem zarar gördü, yırtıldı. Sonra 45 gün hava değişimine memleketime geldim. Daha sonra da yeniden birliğime gittim. Vatani görevimi bitirdim. Askerden sonra bir haberde dinledim. Muş'ta bir arkadaşımız 25 sene sonra gazi olmuştu. Ben de başvuruda bulundum. Hakkımı aramak için mecburen mahkemeye başvurmak zorunda kaldım. Ancak dosyaların olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Dosyayı istinafa taşıdık. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.