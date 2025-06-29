Gaziemir'deki Orman Yangını Nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuşları geçici olarak durduruldu. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.