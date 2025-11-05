Gaziemir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin, kontrol noktasında durduğu hafif ticari araçta 300 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı-Gaziemir kara yolundaki kontrol noktasında bu sabah şüphe üzerine bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 300 gram metamfetamin, ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Otomobildeki S.A. ve B.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.