İzmir'de Kentsel Dönüşüm Soruşturmasında 4 Gözaltı

(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etap çalışmalarına ilişkin incelemelerde tespit edilen bulgular doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; İzmir ili Gaziemir ilçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etabı çalışmalarına ilişkin yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda; Denetim Görevini İhmal, Zimmete Yardım ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları kapsamında; İzmir ili Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs Ebubekir Yılmaz, İsmail Atagün, Sıtkı Şükrüer ve Mustafa Saim Uysal gözaltına alınmıştır. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA
