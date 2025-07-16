Gaziantep Yavuzeli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yavuzeli ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur, sağanağa dönüşerek yolda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri, önlemler alarak sürücülerin güvenliğini sağladı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı.
Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel