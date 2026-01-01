Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni yıl kutlandı
Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni yıl kutlamaları çeşitli etkinliklerle yapıldı. Gaziantep'te sokaklarda davul zurna eşliğinde kutlama yapılırken, Şanlıurfa'da havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Her iki şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.
Gaziantep ve Şanlıurfa'da yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Gaziantep'teki Yeditepe Mahallesi'ndeki Üniversite Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 2026 yılına girmenin sevincini yaşadı.
Vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da yeni yıl kutlamaları havai fişeklerle yapıldı.
Kentte gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğu kişi yeni yılı evlerinde karşıladı.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde birçok noktada havai fişeklerle kutlamalar yapıldı.
Bazı eğlence mekanlarında ise davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.
Güvenlik görevlileri ise dışarıda olumsuzluk yaşanmaması için yılbaşı tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.