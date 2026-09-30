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Gaziantep ve Aydın'da sahte belge operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep merkezli, Aydın'ın da aralarında olduğu 2 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2022-2024'te ilaç reçetelerini usulsüz düzenleyip ilaçları para karşılığı sattıkları, kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Gaziantep ve Aydın'da düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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