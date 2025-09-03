Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanı'ndan Mevlit Kandili Kutlaması

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber mesajında, Mevlit Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını ve bu kutlu gecenin sadece bir doğumun hatırlanışı değil aynı zamanda insanlığın yeniden umutla, merhametle ve adaletle buluştuğu bir milat olduğunu belirtti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin, karanlığı aydınlığa, umutsuzluğu ümide dönüştürdüğünü ve toplumlara kardeşlik getirdiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Mevlit Kandili, bizlere sadece geçmişi hatırlatmaz, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendiren bir çağrıdır. Bu gece, gönlümüzü arındırmanın, içimizdeki sevgiyi çoğaltmanın ve hayatımıza güzellikler katmanın vesilesi olmalıdır. Dualarımızı evlatlarımızın aydınlık yarınları, milletimizin huzur ve selameti, insanlığın barış ve kardeşliği için semaya yükseltelim. Tüm hemşerilerimin Mevlit Kandili'ni en samimi duygularımla kutluyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Hazreti Muhammed'in insanlığa rehber olan hayatından alınacak pek çok ders bulunduğunu vurguladı.

Manevi anlamda derinleşmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için bu gecenin büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Şahin, "Mevlit Kandili, sadece bir tarihi olayın anılması değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenme ve manevi bir arınma zamanıdır. Bu anlamlı gecede, dualarımızı Yüce Allah'a yöneltirken, kendimizi ve çevremizi daha iyi bir insan yapmak için çaba göstermek, bize huzur ve barış getirecektir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatına işaret eden Mevlit Kandili'nin vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'nun mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek barış, huzur ve kardeşlik temennisinde bulundu.

Fedaioğlu mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz bu mübarek gece, bizlere onun örnekliğini yeniden hatırlatmaktadır. O'nun hayatı, merhameti, adaleti, doğruluğu, hoşgörüyü ve kardeşliği insanlığa kazandıran en büyük rehberdir. Mevlit Kandili, bu değerleri yaşatmamız ve hayatımıza yön vermemiz için eşsiz bir fırsattır." ifadelerine yer verdi.