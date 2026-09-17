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Gaziantep Valisi Çeber, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk'ü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından Nurdağı ve İslahiye'de yapımında sona gelinen rezerv alan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk'ü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından Nurdağı ve İslahiye'de yapımında sona gelinen rezerv alan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, beraberinde Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ve protokol üyeleriyle İslahiye Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Emre Oğuztürk tarafından karşılanan Çeber, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve İslahiye'nin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra yapımında sona gelinen İslahiye Rezerv Alan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Depremlerin ardından ilçenin yeniden ayağa kaldırılması ve vatandaşların güvenli, modern ve konforlu konutlara kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Çeber, konutların son durumu ve tamamlanma süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen Çeber, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Vali Kemal Çeber, daha sonra Nurdağı Rezerv Alan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Çeber'e incelemeleri sırasında Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da eşlik etti.

Depremin ardından Nurdağı'nın yeniden ayağa kaldırılması ve vatandaşların güvenli, modern ve konforlu konutlara kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çeber, konutların son durumu ve tamamlanma süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çeber, bölgelerde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla depremden etkilenen vatandaşların güvenli konutlarına kavuşacağını belirtti.

Kaynak: AA
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