Gaziantep Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an itibarıyla Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir."

Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.