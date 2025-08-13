Gaziantep Valiliği Yeni Binasına Taşındı
Gaziantep Valiliği, tamamlanan yeni binasına taşındı.
Şehitkamil ilçesindeki İncilipınar Mahallesi'nde hizmet veren Valilik, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yapımı tamamlanan yeni binaya geçti.
Yaklaşık 25 dönüm alanda 4 katlı yapılan yeni bina alanında, 150 araçlık açık otopark da bulunuyor.
Önceki gün bazı birimleriyle hizmete başlanılan yeni bina da tüm birimler faaliyete geçti.
