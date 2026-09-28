Gaziantep'teki kazada ölen aynı aileden 7 kişi Hatay Antakya'da toprağa verildi

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Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişinin cenazeleri, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep-Osmaniye kara yolunun Acaroba yakınlarında dün 16 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Fatma Balık (73), kızları Senem Gökşen (44), Gülhan Yaman (47) ve Gülistan Özdemir (46) ile torunları Nisanur (23) ve Zeynep Alin Özdemir (6) ile Atakan Gökşen'in (1) cenazeleri, Aşağıoba Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki cenaze namazına aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından naaşlar, dualar eşliğinde toprağa verildi. Senem Gökşen ve bebeği Atakan'ın cenazeleri, aynı tabutta defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren ailenin, akraba ziyareti için Gaziantep'e gittiği öğrenildi.

Gaziantep'te dün 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsüyle çarpışan 31 AHB 98 plakalı otomobildeki 7 kişi hayatını kaybetmiş, midibüsteki 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA