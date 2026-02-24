Haberler

İslahiye'deki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı

İslahiye'deki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı, son yağmurlar sayesinde yüzde 90 seviyelerine yükseldi. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bu durumun tarım arazileri için önemli bir olumlu gelişme olduğunu belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2 milyon 81 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 bin metreküp kapasiteli Güneş Göleti'nde doluluk oranının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Her iki göletin yaklaşık 11 bin dekar tarım arazisini suladığını belirten Erdoğan, son 172 günde meteorolojik verilere göre metrekareye 825 milimetre yağış düştüğünü ifade etti.

Kar yağışının ardından etkili olan yağmurların göletlere ciddi katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, geçen yıl yüzde 1 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını kaydetti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin endişe yaşadığını aktaran Erdoğan, "Geçen yıl yaşanan kuraklığı büyük oranda atlattık diye düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede