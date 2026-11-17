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Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Uğur K. ve kardeşi Muhammet Enes K, öldürülen Cengiz Akkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Uğur K, amacının öldürmek olmadığını öne sürdü.

Sanık Muhammet Enes K. da olayla alakasının olmadığını, ağabeyine yardım etmediğini savundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin davada sanık Uğur K'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, diğer sanığın da yardım suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2025'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53) tüfekli saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA