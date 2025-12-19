Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M. de tutuklandı. Tutuklu sanık sayısı 7'ye yükseldi.

Mahkeme, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.