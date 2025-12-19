Haberler

Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık sayısı 7'ye çıkarıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların bulunması nedeniyle kapalı yapıldı ve sonraki duruşma 12 Şubat'a ertelendi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M. de tutuklandı. Tutuklu sanık sayısı 7'ye yükseldi.

Mahkeme, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
