Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır çarpıştı ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından yangın söndürüldü ve araçlar yoldan kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
