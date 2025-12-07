Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır çarpıştı ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından yangın söndürüldü ve araçlar yoldan kaldırıldı.
Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.