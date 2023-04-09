GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ POLİS 2 ÖLÜ, 4 YARALI

GAZİANTEP'te, iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'te, iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 79 AB 989 ve 01 GT 585 plakalı otomobiller ile Habip Kılıç'ın kullandığı 34 FVB 693 plakalı motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Habip Kılıç ve otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 4 kişiden 3'ü Kilis Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)