Gaziantep'te yol verme kavgasında 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Nurdağı ilçesi Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çekici sürücüsü A.A. ve kardeşi M.A. ile otomobil sürücüsü M.S.A. arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü üzerinde bulundurduğu tabanca ile çekici sürücüsü ve kardeşine ateş etti.

Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, A.A ve M.A. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.S.A'nın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tabancasıyla güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirdildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.