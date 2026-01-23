Haberler

Otomobilin duvara çarpıp devrildiği kaza kamerada

Gaziantep'te kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.

GAZİANTEP'te yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duvara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duvara çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kayarak duvara çarptığı ardından devrilmesi görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
