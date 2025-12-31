Gaziantep'te yılbaşında 12 bin 117 personel görev yapacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, birçok kurumun katılımıyla yılbaşında 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 personelin görev başında olacağını söyledi.

Çeber, Gaziantep Kent Güvenliği Yönetim Sistemi binasında düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını, etkisini artıran kar yağışında güvenliği sağlamak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Kentteki kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Belediyelerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, Kızılay, AFAD, sağlık, Tarım, bütün arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Şu an itibarıyla 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 personel görevde. Havalimanımızla ilgili konu gündeme geliyor. Önce sabah 12'ye kadar tüm uçuşları iptal ettik. Sadece Gaziantep Havalimanı'nın durumu bunu belirlemiyor. Uçak firmalarının güvenlik protokolleri, yani görüş açılarından yükseklik fitlerine kadar, o andaki uçuş güzergahlarındaki hava durumu, muhatabımız olan diğer pistlerdeki durumlar da bunu belirliyor. Önce 12'ye kadar, sonra biz pistte tüm gücüyle arkadaşlarımız açma faaliyetlerini devam ettirdi. Ama sonra tedbiren 14'e kadar uzattık. Biz açtık, yani pist açıldı, bütün ışıkların üstü açıldı. Ama yoğun yağış sürekli tekrarlıyor ve tekrar kapatmalar oldu. Pistimiz hazır olunca da diğer limanlarda çok kalkış olamadı. Dolayısıyla bu gece 12'ye kadar bütün uçuşlar iptal edildi."

Gece boyu çalışmaları yerinde inceleyeceklerini aktaran Çeber, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kentin her bölgesine baktıklarını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Benim çok sevdiğim öğrencilerim, yavru şahinlerim de sürekli bana ulaşıyorlar, onu söylüyorlar. Tabii bizim şu anda belli taslaklarımız var, onu söyleyemiyoruz. Yarın hava durumuna ilişkin son verileri aldığımızda, çünkü hava olayları öyle olaylar ki, 5 günlük tahmin var, 3 günlük tahmin var, günübirlik tahminler var. Dolayısıyla biz en sağlamını, en sağlıklısını yapmaya gayret ediyoruz. Cuma günüyle ilgili de sürprizimiz olabilir. Yarın öğle sularından sonra yavaş yavaş onu netleştireceğiz, geciktirmeyeceğiz. Yani en geç yarın akşam 4'ten 5'ten önce biz herkesi haberdar etmiş olacağız."