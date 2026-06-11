Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 240 sürücüye ceza yazıldı

Gaziantep'te son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği belirlenen 240 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yaya geçitlerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Ekipler, son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermediği belirlenen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uyguladı.