Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

