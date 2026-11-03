Gaziantep'te uyuşturucuya özendiren paylaşımlara operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucuya özendiren paylaşımlara operasyonda 19 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek şekilde sosyal medyada paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA