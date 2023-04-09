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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların engellenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi, 110 gram sentetik uyuşturucu, 8 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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